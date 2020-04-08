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Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил скорую
Источник материала: Tut.by
Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи, приехавшую к нему на вызов,
Ночью 29 марта в верхнедвинскую больницу позвонили из местного бара и сообщили, что их клиент упал и разбил голову. Бригада скорой помощи забрала пациента — 50-летнего водителя одного из полоцких автопарков.
По дороге в больницу мужчина заломил руку женщине-фельдшеру и хватал ее за шею. Медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину. После этого хулиган стал бить в скорой стекло.
Мужчина дебоширил и в приемном покое больницы: повредил дверь и вновь напал на фельдшера.
Утихомирила мужчину лишь милиция.
Возбуждено уголовное дело.
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Мужчина дебоширил и в приемном покое больницы: повредил дверь и вновь напал на фельдшера.
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