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Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил скорую

08.04.2020 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи, приехавшую к нему на вызов, сообщает милиция региона.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ночью 29 марта в верхнедвинскую больницу позвонили из местного бара и сообщили, что их клиент упал и разбил голову. Бригада скорой помощи забрала пациента — 50-летнего водителя одного из полоцких автопарков.

По дороге в больницу мужчина заломил руку женщине-фельдшеру и хватал ее за шею. Медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину. После этого хулиган стал бить в скорой стекло.

Мужчина дебоширил и в приемном покое больницы: повредил дверь и вновь напал на фельдшера.

Утихомирила мужчину лишь милиция. 

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Мужчина дебоширил и в приемном покое больницы: повредил дверь и вновь напал на фельдшера.
 
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