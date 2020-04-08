Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил скорую

Источник материала: Tut.by

Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи, приехавшую к нему на вызов, сообщает милиция региона.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ночью 29 марта в верхнедвинскую больницу позвонили из местного бара и сообщили, что их клиент упал и разбил голову. Бригада скорой помощи забрала пациента — 50-летнего водителя одного из полоцких автопарков.

По дороге в больницу мужчина заломил руку женщине-фельдшеру и хватал ее за шею. Медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину. После этого хулиган стал бить в скорой стекло.

Мужчина дебоширил и в приемном покое больницы: повредил дверь и вновь напал на фельдшера.

Утихомирила мужчину лишь милиция.

Возбуждено уголовное дело.