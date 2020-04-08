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В Могилеве на детской площадке умерла 7-летняя девочка
Источник материала: Tut.by
7 апреля в Могилеве на детской площадке на улице Грюнвальдской умерла 7-летняя девочка. Об этом «
В Следственном комитете факт смерти ребенка подтвердили.
— Проводится проверка по факту смерти ребенка на детской площадке 7 апреля. 7-летняя девочка умерла, по предварительной информации, от врожденного сердечного заболевания, ее смерть не носит криминального характера, — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
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7 апреля в Могилеве на детской площадке на улице Грюнвальдской умерла 7-летняя девочка.
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