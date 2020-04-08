В Могилеве на детской площадке умерла 7-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

7 апреля в Могилеве на детской площадке на улице Грюнвальдской умерла 7-летняя девочка. Об этом « МогилевОнлайн » сообщили читатели.

В Следственном комитете факт смерти ребенка подтвердили.

— Проводится проверка по факту смерти ребенка на детской площадке 7 апреля. 7-летняя девочка умерла, по предварительной информации, от врожденного сердечного заболевания, ее смерть не носит криминального характера, — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.