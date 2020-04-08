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В лесах Гомельской области тушат два крупных пожара

08.04.2020 17:32 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты два крупных пожара общей площадью более 300 гектаров тушат в Лельчицком и Чечерском районах Гомельской области. С огнем борется несколько сотен человек с помощью спецтехники лесхозов и авиации МЧС. Отметим, с начала года в Беларуси произошло уже 270 лесных пожаров. В 22 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Среди них 16 - в Гомельской области, 4 в Брестской, 1 - в Гродненской, а также 1 район - в Минской области.

 
 
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В эти минуты два крупных пожара общей площадью более 300 гектаров тушат в Лельчицком и Чечерском районах Гомельской области. С огнем борется несколько сотен человек...
 
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