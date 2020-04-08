Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В лесах Гомельской области тушат два крупных пожара В эти минуты два крупных пожара общей площадью более 300 гектаров тушат в Лельчицком и Чечерском районах Гомельской области. С огнем борется несколько сотен человек...

В эти минуты два крупных пожара общей площадью более 300 гектаров тушат в Лельчицком и Чечерском районах Гомельской области. С огнем борется несколько сотен человек с помощью спецтехники лесхозов и авиации МЧС. Отметим, с начала года в Беларуси произошло уже 270 лесных пожаров. В 22 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Среди них 16 - в Гомельской области, 4 в Брестской, 1 - в Гродненской, а также 1 район - в Минской области.