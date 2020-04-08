Искатели сокровищ: как в Борисовском районе злоумышленники похищают бытовой лом

Источник материала: Единство

Так, правоохранителями установлен житель агрогородка Лошница, подозреваемый в краже более 300 килограмм лома металла. 23-летний местный житель ночью проник во двор дома в деревне Липки и похитил имущество, принадлежащее 66-летнему пенсионеру. Ввиду того, что объем похищенного не мал, и за один раз всё было не унести, возвращался несколько раз и увозил похищенное на тачке. Краденное задержанный успел сдать на заготовительный пункт приемки лома.

Также задержан борисовчанин, который в конце марта совершил хищение со двора частного дома железнодорожных рельс, автомобильных металлических дисков и иного лома на общую сумму свыше 120 рублей. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В обоих случаях имущество жителей Борисовского района хранилось на придомовой территории в открытом доступе.

Правоохранители напоминают гражданам, что предметом посягательств у злоумышленников может стать, как и дорогостоящая вещь, например, строительный инвентарь, электрическая садовая техника, так и скопившийся на дворовой территории и небрежно оставленный владельцами бытовой «мусор». Особую ценность для злоумышленников представляет лом цветных металлов, но и не гнушаются они и черного лома.

Для того чтобы уберечь свое имущество, правоохранители Борисовщины призывают граждан не оставлять в открытом доступе предметы, которые пользуются постоянным «спросом» у злоумышленников, а также, по возможности, оборудовать свою дачу либо жилой дом, видеонаблюдением.

ГИОС Борисовского РУВД