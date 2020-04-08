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Взрыв в одном из дворов в Брестском районе: мужчина разбирал фрагмент снаряда
Источник материала: Tut.by
Днем 8 апреля в Брестском районе во дворе частного дома произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина,
Сообщение в милицию поступило около 16 часов. О происшествии сообщили медики: в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями.
Следователи установили, что накануне 53-летний мужчина во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда — произошел взрыв, в результате чего мужчина и пострадал. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Во время осмотра места происшествия также обнаружены фрагменты минометных снарядов. Они опасности не представляют, так как в них нет взрывчатых веществ.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Днем 8 апреля в Брестском районе во дворе частного дома произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина.
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