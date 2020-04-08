Взрыв в одном из дворов в Брестском районе: мужчина разбирал фрагмент снаряда

Источник материала: Tut.by

Днем 8 апреля в Брестском районе во дворе частного дома произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Сообщение в милицию поступило около 16 часов. О происшествии сообщили медики: в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями.

Следователи установили, что накануне 53-летний мужчина во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда — произошел взрыв, в результате чего мужчина и пострадал. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Во время осмотра места происшествия также обнаружены фрагменты минометных снарядов. Они опасности не представляют, так как в них нет взрывчатых веществ.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.