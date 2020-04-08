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Взрыв в одном из дворов в Брестском районе: мужчина разбирал фрагмент снаряда

09.04.2020 06:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 8 апреля в Брестском районе во дворе частного дома произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Сообщение в милицию поступило около 16 часов. О происшествии сообщили медики: в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями.

Следователи установили, что накануне 53-летний мужчина во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда — произошел взрыв, в результате чего мужчина и пострадал. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Во время осмотра места происшествия также обнаружены фрагменты минометных снарядов. Они опасности не представляют, так как в них нет взрывчатых веществ.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 
 
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Днем 8 апреля в Брестском районе во дворе частного дома произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина.
 
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