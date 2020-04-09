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Взрыв произошел во дворе дома в Брестском районе - пострадал мужчина
09.04.2020 06:26 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в
Сегодня около 16.00 в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что доставлен житель района с телесными повреждениями. Следственно-оперативная группа установила, что накануне 53-летний мужчина во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда - произошел взрыв. В результате мужчина был травмирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Во время осмотра места происшествия обнаружены фрагменты минометных снарядов, не представляющие опасности из-за отсутствия в них взрывчатых веществ.
Следователи проводят проверку. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в СК. Сегодня около 16.00 в милицию поступило сообщение из...
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