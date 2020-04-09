Пинские спасатели пришли на помощь пострадавшему в лобовом ДТП легковушки и микроавтобуса

Источник материала: Полесская правда



По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Пинским ГРОЧС, сегодня около 4 часов утра в центр оперативного управления Пинского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин в районе деревни Березовичи.

– По прибытии к месту вызова двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Туран» и пассажирского микроавтобуса «Фиат Дукато». Выяснилось, что в обоих транспортных средствах находились лишь водители. Пострадал в ДТП 49-летний гражданин Украины, который сидел за рулем «Фольксвагена». Работники МЧС c использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение Пинской центральной больницы, – рассказал старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

Фото Пинского ГРОЧС