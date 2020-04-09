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Возгорание дачного дома и хозяйственной постройки в Любанском районе ликвидировали спасатели
Источник материала: БTСообщение о пожаре в деревне Слободка поступило в оперативный центр от хозяина дома. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся по окрестности. Точная причина происшествия выясняется. Одна из версий - короткое замыкание.
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Сообщение о пожаре в деревне Слободка поступило в оперативный центр от хозяина дома. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся по окрестности. Точная...
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