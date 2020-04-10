ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

При сжигании травы за сутки в Беларуси пострадали четверо - их могут привлечь к ответственности

10.04.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За четверг, 9 апреля, при выжигании травы в разных районах Беларуси пострадало четыре человека. Виновных в участившихся пожарах могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Всего за сутки при выжигании травы ожоги различной степени тяжести (до 35% тела) получили четыре человека — жители деревень Дрибинского, Борисовского, Мстиславского и Столинского районов. Все они госпитализированы.

В отношении всех четверых начато разбирательство, а виновные в сжигании растительности без принятия мер безопасности будут привлечены к административной ответственности — им грозит штраф до сорока базовых величин (1080 белорусских рублей).

МЧС Беларуси напоминает о необходимости постоянного контроля за состоянием пожарной безопасности на своей территории.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных районах страны при сжигании сухой растительности ожоги получили четыре человека. Виновным в пожарах грозит административная ответственность.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Движение на Игуменском тракте в Минске было сегодня затруднено из-за аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика