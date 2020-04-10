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При сжигании травы за сутки в Беларуси пострадали четверо - их могут привлечь к ответственности
Источник материала: Tut.by
За четверг, 9 апреля, при выжигании травы в разных районах Беларуси пострадало четыре человека. Виновных в участившихся пожарах могут привлечь к административной ответственности. Об этом
Всего за сутки при выжигании травы ожоги различной степени тяжести (до 35% тела) получили четыре человека — жители деревень Дрибинского, Борисовского, Мстиславского и Столинского районов. Все они госпитализированы.
В отношении всех четверых начато разбирательство, а виновные в сжигании растительности без принятия мер безопасности будут привлечены к административной ответственности — им грозит штраф до сорока базовых величин (1080 белорусских рублей).
МЧС Беларуси напоминает о необходимости постоянного контроля за состоянием пожарной безопасности на своей территории.
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В разных районах страны при сжигании сухой растительности ожоги получили четыре человека. Виновным в пожарах грозит административная ответственность.
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