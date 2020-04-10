В Малорите пожарные спасли 9-летнего школьника, который спал в горящем доме

Источник материала: Tut.by

10 апреля спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего жителя Малориты, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

О пожаре в доме на улице Горького спасателям сообщили около 11.30. В одной из комнат на кровати нашли 9-летнего мальчика, он спал. Родителей дома не было.

Школьника вынесли на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его увезли в больницу.

Причина происшествия устанавливается.

Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.