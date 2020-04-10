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В Малорите пожарные спасли 9-летнего школьника, который спал в горящем доме
Источник материала: Tut.by
10 апреля спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего жителя Малориты, сообщает
О пожаре в доме на улице Горького спасателям сообщили около 11.30. В одной из комнат на кровати нашли 9-летнего мальчика, он спал. Родителей дома не было.
Школьника вынесли на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его увезли в больницу.
Причина происшествия устанавливается.
Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения.
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