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В Малорите пожарные спасли 9-летнего школьника, который спал в горящем доме

10.04.2020 16:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 апреля спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего жителя Малориты, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

О пожаре в доме на улице Горького спасателям сообщили около 11.30. В одной из комнат на кровати нашли 9-летнего мальчика, он спал. Родителей дома не было.

Школьника вынесли на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его увезли в больницу.

Причина происшествия устанавливается.

Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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Ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения.
 
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