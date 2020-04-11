ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пинские спасатели отстояли от огня деревни Кривичи, Теребень и дачный посёлок в Велятичах

11.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинские спасатели отстояли от огня деревни Кривичи, Теребень и дачный посёлок в Велятичах
По состоянию на утро 10 апреля на территории г. Пинска и Пинского района произошло 83 пожара в экосистемах, из них 2 торфяных пожара, 12 лесных и 69 случаев горения сухой травы и растительности. Эти данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский

– Самая неблагоприятная обстановка с горением сухой растительности складывается на территории Плещицкого, Городищенского и Хойновского сельских Советов, куда спасатели выезжали 30 раз, – подчеркнул Олег Червяковский.

Следует отметить, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Палы сухой травы и растительности могут привести к возгораниям дачных построек, деревянных домов. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты.

Так, 27 марта 2020 года из-за палов сухой травы повреждены два строения в деревне Поречье Пинского района, 9 апреля два хозяйственных строения в садоводческом товариществе в д.Клин Пинского района.

На Пинщине 6 апреля в районе речного порта «Пинск» зарегистрирован первый торфяной пожар, второй ликвидирован 9 апреля в районе д.Вяз. Все торфяные пожары произошли в результате выжигания сухой травы.

6 апреля из-за выжигания сухой растительности огонь едва не уничтожил дачный поселок в д.Велятичи. 8 апреля спасатели боролись с согнем, охраняя строения в д.Дубновичи.


Пинские спасатели отстояли от огня деревни Кривичи, Теребень и дачный посёлок в Велятичах

9 апреля 13 боевых расчетов справились с огненной стихией, защищая д.Кривичи и д.Теребень. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей. Фронт пожара быстро наступал в сторону прибрежных населённых пунктов.

— Прибывшие к месту происшествия боевые пожарные расчеты направились на охрану населенного пункта. Одновременно для борьбы с огнем была привлечена приспособленная техника ОАО «Почапово» (трактора с плугами, дисками, бочки с водой). Во избежание непоправимых последствий оперативно оповестили местное население, в д.Кривичи вывели людей из домов. Огнеборцы использовали встречный пал, чтобы остановить продвижение пожара к населенным пунктам, — рассказал Олег Червяковский.

На этот раз история закончилась благополучно для всех. Никто не пострадал, все живы и здоровы, нанесен ущерб только нашей природе. Но где есть гарантия того, что в следующий раз подобный случай из-за нерадивых граждан не закончится плачевно и будет другой – трагический финал.

Люди! Задумайтесь! И помните, что огонь безжалостен, он уничтожает всё.

В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по телефону 101 или 112!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях COVID-19
В Пинском автобусном парке рассказали, как и когда убирают и дезинфицируют автобусы »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Малорите пожарные спасли 9-летнего школьника, который спал в горящем доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика