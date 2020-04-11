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Пинские спасатели отстояли от огня деревни Кривичи, Теребень и дачный посёлок в Велятичах
11.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Следует отметить, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать и остановить. Палы сухой травы и растительности могут привести к возгораниям дачных построек, деревянных домов. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты.
Так, 27 марта 2020 года из-за палов сухой травы повреждены два строения в деревне Поречье Пинского района, 9 апреля два хозяйственных строения в садоводческом товариществе в д.Клин Пинского района.
На Пинщине 6 апреля в районе речного порта «Пинск» зарегистрирован первый торфяной пожар, второй ликвидирован 9 апреля в районе д.Вяз. Все торфяные пожары произошли в результате выжигания сухой травы.
6 апреля из-за выжигания сухой растительности огонь едва не уничтожил дачный поселок в д.Велятичи. 8 апреля спасатели боролись с согнем, охраняя строения в д.Дубновичи.
9 апреля 13 боевых расчетов справились с огненной стихией, защищая д.Кривичи и д.Теребень. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей. Фронт пожара быстро наступал в сторону прибрежных населённых пунктов.
На этот раз история закончилась благополучно для всех. Никто не пострадал, все живы и здоровы, нанесен ущерб только нашей природе. Но где есть гарантия того, что в следующий раз подобный случай из-за нерадивых граждан не закончится плачевно и будет другой – трагический финал.
Люди! Задумайтесь! И помните, что огонь безжалостен, он уничтожает всё.
В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по телефону 101 или 112!
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