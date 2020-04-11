Весенним палам травы - НЕТ!

Источник материала: Ивьевский край

С приходом тепла на территории Гродненской области участились случаи палов травы.

Стремясь очистить таким образом свои участки от прошлогодней травы и «улучшить» газон, домовладельцы часто наносят непоправимый урон не только своим владениям, но и природе. Экологи уже давно обращают внимание на вред подобного подхода к уборке прошлогодней травы. Для живой природы палы являются настоящим экологическим бедствием.

В результате выжигания происходит обеднение растительности, вместо цветущего разнотравья лугов появляется жестко-злаковая растительность и бурьян пустырей. Кроме того, в огне погибают многие насекомые, их личинки и куколки. При этом пожар не отделяет вредных насекомых от полезных. Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли, на земле и под ней.

С уничтожением растительных остатков в почву прекращается поступление органических веществ, резко уменьшается количество гумуса, почва теряет способность удерживать влагу, начинается ее разрушение – эрозия.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. Даже при слабом ветре огонь быстро захватывает огромные территории. Он переходит на лесные массивы и может принять угрожающие размеры. От полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, получают ожоги и гибнут люди.

Пожар проще предотвратить, чем потушить. А это значит, что домовладельцам необходимо пересмотреть свое отношение к травяным палам, отказаться от практики поджигать весной сухую траву.

В соответствии со статьей 20 Закона РБ «О растительном мире» выжигание сухой растительности и ее остатков запрещено.

За несоблюдение указанного требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.