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В ночь на субботу в Лунинце на пожаре погиб пенсионер
Источник материала: Tut.by
В ночь с пятницы на субботу на пожаре в Лунинце погиб мужчина. Об том
Ночью 11 апреля сотрудники МЧС при тушении возгорания в одной из квартир дома, расположенного в центре Лунинца, нашли тело 69-летнего мужчины. Спасателей вызвала мать погибшего, которая пошла за помощью к соседям, когда начался пожар.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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Сотрудники МЧС выехали на пожар произошел в многоквартирном доме в центре Лунинца, где и обнаружили тело мужчины.
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