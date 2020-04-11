В ночь на субботу в Лунинце на пожаре погиб пенсионер

Источник материала: Tut.by

В ночь с пятницы на субботу на пожаре в Лунинце погиб мужчина. Об том сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью 11 апреля сотрудники МЧС при тушении возгорания в одной из квартир дома, расположенного в центре Лунинца, нашли тело 69-летнего мужчины. Спасателей вызвала мать погибшего, которая пошла за помощью к соседям, когда начался пожар.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.