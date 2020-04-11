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В ночь на субботу в Лунинце на пожаре погиб пенсионер

11.04.2020 12:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с пятницы на субботу на пожаре в Лунинце погиб мужчина. Об том сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью 11 апреля сотрудники МЧС при тушении возгорания в одной из квартир дома, расположенного в центре Лунинца, нашли тело 69-летнего мужчины. Спасателей вызвала мать погибшего, которая пошла за помощью к соседям, когда начался пожар.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

 
 
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Сотрудники МЧС выехали на пожар произошел в многоквартирном доме в центре Лунинца, где и обнаружили тело мужчины.
 
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