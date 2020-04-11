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Двое братьев погибли на пожаре в Глусском районе
Источник материала: Tut.by
В субботу ночью двое братьев погибли на пожаре в Глусском районе. Об этом
Пожар начался в одном из домов деревни Зуборевичи Глусского района. Приехавшие сотрудники МЧС увидели, что из-за огня кровля и перекрытия здания уже частично обрушились, дом горел открытым пламенем.
Соседи сообщили, что в доме могут быть люди. Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели с большим трудом сумели обнаружить тела двух мужчин, приходившихся друг другу братьями и проживавшими вместе. Оба погибших нигде не работали.
Причина пожара устанавливается.
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Погибшие мужчины были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в деревне Зубаревичи Глусского района. Они приходились друг другу братьями.
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