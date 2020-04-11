Источник материала: Tut.by

В субботу ночью двое братьев погибли на пожаре в Глусском районе. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.



Фото: пресс-служба Могилевского областного управления МЧС

Пожар начался в одном из домов деревни Зуборевичи Глусского района. Приехавшие сотрудники МЧС увидели, что из-за огня кровля и перекрытия здания уже частично обрушились, дом горел открытым пламенем.

Соседи сообщили, что в доме могут быть люди. Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели с большим трудом сумели обнаружить тела двух мужчин, приходившихся друг другу братьями и проживавшими вместе. Оба погибших нигде не работали.

Причина пожара устанавливается.