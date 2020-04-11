ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Двое братьев погибли на пожаре в Глусском районе

11.04.2020 13:00 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу ночью двое братьев погибли на пожаре в Глусском районе. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.


Фото: пресс-служба Могилевского областного управления МЧС

Пожар начался в одном из домов деревни Зуборевичи Глусского района. Приехавшие сотрудники МЧС увидели, что из-за огня кровля и перекрытия здания уже частично обрушились, дом горел открытым пламенем.

Соседи сообщили, что в доме могут быть люди. Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели с большим трудом сумели обнаружить тела двух мужчин, приходившихся друг другу братьями и проживавшими вместе. Оба погибших нигде не работали.

Причина пожара устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибшие мужчины были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в деревне Зубаревичи Глусского района. Они приходились друг другу братьями.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В ночь на субботу в Лунинце на пожаре погиб пенсионер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика