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Полесье все еще горит. Только за сутки спасатели и лесники потушили 20 лесных пожаров

13.04.2020 11:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За воскресенье, 12 апреля, в Беларуси ликвидировали 20 лесных пожаров площадью 40 га, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Всего за сутки в Беларуси произошло 126 природных пожаров в 65 районах страны.

Напряженная обстановка сохраняется на Полесье. Спасатели продолжают тушение пожара возле деревни Лохница Лельчицкого района Гомельской области. Привлекли авиацию: вертолеты МИ-8 и МИ-26 уже 54 раза сбрасывали воду. Тушение затрудняется отсутствием подъездных путей, заболоченностью и сильным ветром.

По состоянию на 6.00 13 апреля пожар локализован. Огонь уничтожил 60 га сухой травы и кустарника.

Видео: МЧС Беларуси

Также локализован пожар возле деревни Ястребель Столинского района Брестской области. В его ликвидации участвуют работники лесхоза. Фронт пожара — 190 га.

Фото: МЧС

Кроме того, 12 апреля спасателям сообщили о лесном пожаре возле деревни Новые Буды Ляховичского района Брестчины. По состоянию на 6.00 13 апреля его локализовали. За это время огонь успел уничтожить 15 га леса.


Фото: МЧС

Сложная ситуация с природными пожарами складывается в Пинском, Ляховичском, Столинском и Минском районах. Об этом свидетельствуют данные карты неблагоприятных явлений на сайте МЧС.


На 13 апреля запреты на посещение лесов действуют на территории всей Брестской, Гомельской и Гродненской областей, а также в 12 районах Минщины, и шести — Могилевщины, сообщает Министерство лесного хозяйства.

 
 
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