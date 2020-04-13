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В Беларуси сохраняется сложная пожароопасная обстановка
Источник материала: БT20 лесных пожаров ликвидировали вчера в Беларуси. Помимо этого, также зафиксировали сотню очагов возгораний травы и кустарников. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 90 гектаров. Два серьезных ЧП случились в Брестской области. На территории Ляховичского района огонь охватил 15 гектаров леса. Еще один серьезный пожар - в Столинском районе в Дубойском лесхозе. Мобилизовать ресурсы бойцам МЧС пришлось и в Лельчицком районе Гомельской области. Там возгорания тушили с помощью авиации.
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20 лесных пожаров ликвидировали вчера в Беларуси. Помимо этого, также зафиксировали сотню очагов возгораний травы и кустарников. Общая площадь, охваченная огнем,...
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