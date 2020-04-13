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ГАИ: за выходные произошло 20 аварий, 2 человека погибли и 21 пострадал

13.04.2020 12:48 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

20 аварий за выходные, в которых погибли двое и пострадал 21 человек, в том числе ребенок. Статистику дорожных происшествий публикует ГАИ. Почти полторы сотни водителей попались пьяными за рулем. А более трехсот человек и вовсе не имели права садиться за руль. Например, в Лунинецком районе 19-летний шофер превысил скорость, выехал на обочину, где протаранил прицеп. 18-летняя девушка-пассажир попала в больницу. Парень не имел прав и был пьян - 1,5 промилле алкоголя. В Гомельском районе водитель "ниссана" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Медики осмотрели мужчину, предварительно, он был пьян.
 
 
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20 аварий за выходные, в которых погибли двое и пострадал 21 человек, в том числе ребенок. Статистику дорожных происшествий публикует ГАИ. Почти полторы сотни...
 
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