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Пинские пограничники задержали находящегося в международном розыске гражданина Латвии

13.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские пограничники задержали находящегося в международном розыске гражданина Латвии
Подробности задержания корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим: 

– Утром в воскресенье военнослужащие погранзаставы «Сварынь» обнаружили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа во главе с начальником заставы выдвинулась на место вероятного нарушения границы. С помощью служебной собаки Джули были организованы поисковые мероприятия неизвестного, и он был задержан на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.

Пограничники установили, что правонарушителем оказался 27-летний гражданин Латвии. С его слов он пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако результат проверочных мероприятий показал, что задержанный скрыл от пограничников особый нюанс из своей биографии – иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола.

– За нарушение пограничного и миграционного законодательства он будет привлечен к административной ответственности и установленным порядком передан правоохранителям Латвии, – подытожил Михаил Бут-Гусаим.

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