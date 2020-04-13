Пинские пограничники задержали находящегося в международном розыске гражданина Латвии

Источник материала:
Полесская правда
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Подробности задержания корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим:
– Утром в воскресенье военнослужащие погранзаставы «Сварынь» обнаружили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа во главе с начальником заставы выдвинулась на место вероятного нарушения границы. С помощью служебной собаки Джули были организованы поисковые мероприятия неизвестного, и он был задержан на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.
Пограничники установили, что правонарушителем оказался 27-летний гражданин Латвии. С его слов он пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако результат проверочных мероприятий показал, что задержанный скрыл от пограничников особый нюанс из своей биографии – иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола.
– За нарушение пограничного и миграционного законодательства он будет привлечен к административной ответственности и установленным порядком передан правоохранителям Латвии, – подытожил Михаил Бут-Гусаим.