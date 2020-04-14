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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самокат взорвался в квартире в Минске Пожар в столичной квартире по улице Тухачевского - там взорвался электросамокат. Он стоял в комнате на подзарядке. 18-летний юноша услышал шипение из розетки. Пока...

Пожар в столичной квартире по улице Тухачевского - там взорвался электросамокат. Он стоял в комнате на подзарядке. 18-летний юноша услышал шипение из розетки. Пока позвал родителей - произошел взрыв. Огонь быстро распространился по комнате. Хозяева вызвали спасателей, а сами покинули квартиру. Никто не пострадал. В результате повреждено имущество, а также образовалась трещина на стене смежной с соседней квартирой. Точная причина происшествия станет известна после экспертизы, наиболее вероятная - короткое замыкание.