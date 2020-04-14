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Работник у хозяина справный: ночами ездил по деревням и прихватытвал «ненужные» вещи

14.04.2020 14:43 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Дрогичина обратился в милицию и сообщил, что из хозпостройки, расположенной во дворе его дома в деревне Цыбки, пропали пять новых рулонов сетки рабицы и шесть металлических столбиков. Сыщики Дрогичинского РОВД совместно с коллегами из Березовского РОВД обнаружили пропавшее имущество и вышли на след предполагаемого злоумышленника.

Работник у хозяина справный: ночами ездил по деревням и прихватытвал «ненужные» вещи

Украденной металлической сеткой житель Кобринского района успел оградить свой участок. О том, что сетка была похищена, новый владелец не знал. Оказалось, что на протяжении некоторого времени сельчанину вести хозяйство помогал 56-летний житель Кобрина, который занимался временными заработками днем, а ночью объезжал малолюдные деревни и искал «ненужные», но представляющие имущественный интерес, вещи. Рулоны и столбики он привез своему работодателю и за символическую плату продал. Причем, услугу по монтажу забора фигурант включил в стоимость сделки.

Имущество возвращено законному хозяину. Действиям мужчины следователями дана правовая оценка

Владельцам дачных участков необходимо принимать меры по сохранности принадлежащего им имущества:

- Не оставляйте на даче ценные вещи. Заберите их с собой или оставьте на хранение знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача.

- Максимально затрудните доступ в жилище, хозяйственные постройки посторонним, укрепите двери, не экономьте на замках, рассмотрите вопрос об установке на окна решеток.

- Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за домом и сразу же сообщать о произошедшем с вашим имуществом.

Текст и комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Александры Захаровой
фото Дрогичинского РОВД.

 
 
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  Житель Дрогичина обратился в милицию и сообщил, что из хозпостройки, расположенной во дворе его дома в деревне Цыбки, пропали пять новых рулонов сетки рабицы и...
 
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