Работник у хозяина справный: ночами ездил по деревням и прихватытвал «ненужные» вещи

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Дрогичина обратился в милицию и сообщил, что из хозпостройки, расположенной во дворе его дома в деревне Цыбки, пропали пять новых рулонов сетки рабицы и шесть металлических столбиков. Сыщики Дрогичинского РОВД совместно с коллегами из Березовского РОВД обнаружили пропавшее имущество и вышли на след предполагаемого злоумышленника.





Украденной металлической сеткой житель Кобринского района успел оградить свой участок. О том, что сетка была похищена, новый владелец не знал. Оказалось, что на протяжении некоторого времени сельчанину вести хозяйство помогал 56-летний житель Кобрина, который занимался временными заработками днем, а ночью объезжал малолюдные деревни и искал «ненужные», но представляющие имущественный интерес, вещи. Рулоны и столбики он привез своему работодателю и за символическую плату продал. Причем, услугу по монтажу забора фигурант включил в стоимость сделки.

Имущество возвращено законному хозяину. Действиям мужчины следователями дана правовая оценка

Владельцам дачных участков необходимо принимать меры по сохранности принадлежащего им имущества: - Не оставляйте на даче ценные вещи. Заберите их с собой или оставьте на хранение знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача. - Максимально затрудните доступ в жилище, хозяйственные постройки посторонним, укрепите двери, не экономьте на замках, рассмотрите вопрос об установке на окна решеток. - Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за домом и сразу же сообщать о произошедшем с вашим имуществом.

Текст и комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Александры Захаровой

фото Дрогичинского РОВД.