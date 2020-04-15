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Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Бресте
15.04.2020 14:53 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело о ДТП, повлекшем тяжкие последствия.
По данным следствия, 17 января 2020 года 52-летний житель Бреста, двигаясь на автомобиле Фольксваген по ул. 17-го Сентября напротив магазина «Изумруд», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 12-летнего пешехода.
В результате ДТП школьнику причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель на момент происшествия был трезв.
В ходе расследования уголовного дела следователями проведен осмотры места происшествия и предметов, допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.
Расследование уголовного дела по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь продолжается. При осмотре видеозаписей установлено, что в момент происшествия в соседней от автомобиля подозреваемого полосе проезжей части двигался легковой автомобиль темного цвета, водитель которого также являлся очевидцем произошедшего.
Следователи просят водителя автомобиля, отмеченного на скриншоте видеозаписи, а также иных лиц, ставших очевидцами указанного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 27-38-12, 8 (029) 524-56-44.
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Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело о ДТП, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, 17 января 2020 года...
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