Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело о ДТП, повлекшем тяжкие последствия.





По данным следствия, 17 января 2020 года 52-летний житель Бреста, двигаясь на автомобиле Фольксваген по ул. 17-го Сентября напротив магазина «Изумруд», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 12-летнего пешехода.

В результате ДТП школьнику причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель на момент происшествия был трезв.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен осмотры места происшествия и предметов, допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Расследование уголовного дела по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь продолжается. При осмотре видеозаписей установлено, что в момент происшествия в соседней от автомобиля подозреваемого полосе проезжей части двигался легковой автомобиль темного цвета, водитель которого также являлся очевидцем произошедшего.

Следователи просят водителя автомобиля, отмеченного на скриншоте видеозаписи, а также иных лиц, ставших очевидцами указанного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 27-38-12, 8 (029) 524-56-44.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк