Не палите, мужики, не палите!..

Источник материала: Кричевская жизнь



Весна – это не только теплая погода, прилет птиц с зимовки, первые цветы, но и весенние палы, которые не дают покоя ни сотрудникам РОЧС, ни нам, жителям. Первые тушат траву и загоревшиеся от них дома и хозпостройки. Владельцы домов беспокоятся, чтобы их имущество не сгорело, другие же задыхаются от дыма. Получается, что все от этих палов остаются в минусе, страдают от них. Так кто же их устраивает? В большинстве своем — взрослые люди, которые знают, что палить весной траву нельзя, но все равно палят. А когда спросишь, зачем это сделал, они пожимают плечами: «Все жгут, и я жгу». Вот такая жизненная позиция. Эти «поджигатели» хуже малых детей, считают, что, спалив траву, приносят пользу себе, природе. Но ведь уже множество раз говорилось: в огне гибнут птицы и животные, наносится материаль­ный ущерб гражданам.

Все, наверное, слышали, как в Гродненской области несколько дней назад во время пала травы мужчина сжег деревню. А ведь он просто хотел сжечь траву на своем участке! В прошлом году довелось видеть, как от огня загорелись баня и сарай в деревне Поклады. Там до приезда пожарных огонь сдерживали местные жители во главе с председателем Костюшковичского сельского Совета. Но не сдержали… И таких случаев много. Так что, уважаемые земляки, прежде чем достать спички или зажигалку из кармана, чтобы поджечь сухую траву, подумайте, к чему это может привести.





А. Семенов.