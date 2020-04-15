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Увеличивается количество ДТП с участием байкеров

15.04.2020 16:48 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали рейды по снижению количества ДТП. С водителями двухколесных проводят профилактические беседы, напоминают правила дорожного движения и проверяют технические средства на исправность.

Инспекторы ГАИ напоминают, управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо только в шлемах. Кроме того, чтобы обратить на себя внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар.

 
Теги: Минск
 
 
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Сезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали...
 
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