|
Увеличивается количество ДТП с участием байкеров
Источник материала: БTСезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали рейды по снижению количества ДТП. С водителями двухколесных проводят профилактические беседы, напоминают правила дорожного движения и проверяют технические средства на исправность.
Инспекторы ГАИ напоминают, управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо только в шлемах. Кроме того, чтобы обратить на себя внимание на дороге, байкерам рекомендуют двигаться с постоянно включенным близким светом фар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезонный рост количества аварий с участием мотоциклистов в Минске и области. Уже два байкера пострадали в авариях, один из них погиб. Инспекторы ГАИ активизировали...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)