В Пружанах на месте бывшего еврейского гетто нашли человеческие кости

Источник материала: Tut.by

14 апреля житель Пружан во время строительства дома наткнулся на человеческие останки, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.



Фото: ГКСЭ

Мужчина копал траншею под фундамент и нашел кости. Об этом он сообщил в милицию. Эксперт предварительно установил, что давность захоронения — более 50 лет. Сколько людей там было захоронено, пока не известно. На эти вопросы ответит медико-криминалистическая экспертиза.

По словам хозяина участка, ранее при разборке сарая он нашел еврейский памятник. О своей находке он сообщил общине. Местные рассказывают, что во время Великой Отечественной войны в этом месте располагалось еврейское гетто.