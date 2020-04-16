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В Пружанах на месте бывшего еврейского гетто нашли человеческие кости
Источник материала: Tut.by
14 апреля житель Пружан во время строительства дома наткнулся на человеческие останки, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
Мужчина копал траншею под фундамент и нашел кости. Об этом он сообщил в милицию. Эксперт предварительно установил, что давность захоронения — более 50 лет. Сколько людей там было захоронено, пока не известно. На эти вопросы ответит медико-криминалистическая экспертиза.
По словам хозяина участка, ранее при разборке сарая он нашел еврейский памятник. О своей находке он сообщил общине. Местные рассказывают, что во время Великой Отечественной войны в этом месте располагалось еврейское гетто.
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Сколько человек там было захоронено, пока не известно.
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