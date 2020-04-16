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Везли сигареты в торфе. Польские пограничники задержали крупную контрабанду из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В одном из вагонов грузового поезда, который ехал из Беларуси в Польшу, польские пограничники нашли контрабандные сигареты. Часть была спрятана в мешках с брикетами торфа. А часть находилась в производственных помещениях фирмы, которая отвечала за перевозку топлива. Всего пограничники изъяли около 8,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Контрабанду оценили в 120 тысяч злотых (почти 71 тысяча рублей),
Пограничники проверяли в перегрузочном терминале один из вагонов грузового состава, который приехал из Беларуси в Польшу, и обнаружили, что среди брикетов торфа лежат сигареты. Всего около пяти тысяч пачек.
Было решено проверить также производственные помещения фирмы, которая была ответственна за перевозку торфа. Там пограничники нашли еще 3,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок.
Возбуждено уголовное дело. Сигареты отправлены на хранение в пограничную службу в Кузнице.
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В одном из вагонов грузового поезда, который ехал из Беларуси в Польшу, польские пограничники нашли контрабандные сигареты.
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