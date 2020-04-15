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В Минске водитель МАЗа наехал на женщину
Источник материала: БTПешеход под колесами грузового автомобиля. Авария произошла сегодня в Минске на улице Кижеватова. Водитель МАЗа начал движение на зеленый сигнал светофора и наехал на женщину. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал. В результате женщина получила травмы, ее госпитализировали. Проводится проверка.
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Пешеход под колесами грузового автомобиля. Авария произошла сегодня в Минске на улице Кижеватова. Водитель МАЗа начал движение на зеленый сигнал светофора и...
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