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Не уступила дорогу. Серьезное ДТП произошло в Заводском районе

16.04.2020 16:04 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Водитель автомобиля КІА  двигалась по Партизанскому проспекту со стороны  улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова и при повороте налево столкнулась с машиной Range Rover. От удара джип выехал за пределы проезжей части. Его водитель пострадала - женщина доставлена в больницу. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.
 
 
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Водитель автомобиля КІА  двигалась по Партизанскому проспекту со стороны  улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова и при повороте налево столкнулась...
 
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