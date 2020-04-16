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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не уступила дорогу. Серьезное ДТП произошло в Заводском районе Водитель автомобиля КІА двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова и при повороте налево столкнулась...

Водитель автомобиля КІА двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова и при повороте налево столкнулась с машиной Range Rover. От удара джип выехал за пределы проезжей части. Его водитель пострадала - женщина доставлена в больницу. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.