Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов - на нём вспыхнула одежда

Источник материала: Виртуальный Брест

16.04.2020 года в 18-43 в Пинский ГРОЧС из УЗ «Пинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами пламенем 1-3 степени (90 % тела) жителя д. Почапово 1967 г.р.





Предварительно установлено, что ожоги получены по месту жительства в результате загорания на пострадавшем одежды.

Мужчина временно проживал в деревянном одноэтажном доме, принадлежащем женщине 1965 г. рождения. Был обнаружен хозяйкой (она проживает в этом же населенном пункте по другому адресу) в бессознательном состоянии на полу в кухне.

В результате пожара огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Подразделения МЧС не вызывались.

Причина пожара устанавливается.

17.04.2020 года в 07-44 от полученных ожогов мужчина скончался в больнице.