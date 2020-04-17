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Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов - на нём вспыхнула одежда
17.04.2020 10:32 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16.04.2020 года в 18-43 в Пинский ГРОЧС из УЗ «Пинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами пламенем 1-3 степени (90 % тела) жителя д. Почапово 1967 г.р.
Предварительно установлено, что ожоги получены по месту жительства в результате загорания на пострадавшем одежды.
Мужчина временно проживал в деревянном одноэтажном доме, принадлежащем женщине 1965 г. рождения. Был обнаружен хозяйкой (она проживает в этом же населенном пункте по другому адресу) в бессознательном состоянии на полу в кухне.
В результате пожара огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Подразделения
Причина пожара устанавливается.
17.04.2020 года в 07-44 от полученных ожогов мужчина скончался в больнице.
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16.04.2020 года в 18-43 в Пинский ГРОЧС из УЗ «Пинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами пламенем 1-3 степени (90 % тела) жителя д. Почапово...
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