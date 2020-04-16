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В Гомеле пенсионер провалился в яму в гараже - и сам оттуда выбраться не смог
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пенсионер упал в смотровую яму. Чтобы его оттуда достать, пришлось вызывать спасателей,
Инцидент произошел днем 15 апреля. 76-летний мужчина пытался вытолкнуть легковой автомобиль из гаража, забыв при этом, что смотровая яма открыта.
Работники МЧС подняли пенсионера на поверхность и передали врачам.
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Мужчина пытался вытолкнуть легковой автомобиль из гаража, забыв при этом, что смотровая яма открыта.
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