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Экстренная посадка самолета на оживленную трассу попала на видео в Канаде
Источник материала: Tut.by
В канадской провинции Квебек на трассу, по которой двигались автомобили, приземлился неисправный самолет. Экстренную посадку пришлось совершить прямо среди едущих машин. Видеорегистратор в одной из них снял произошедшее: взгляните, как это было.
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Пилоту пришлось приземлиться на дорогу.
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