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Экстренная посадка самолета на оживленную трассу попала на видео в Канаде

17.04.2020 12:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В канадской провинции Квебек на трассу, по которой двигались автомобили, приземлился неисправный самолет. Экстренную посадку пришлось совершить прямо среди едущих машин. Видеорегистратор в одной из них снял произошедшее: взгляните, как это было.

 
 
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