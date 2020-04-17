Экстренная посадка самолета на оживленную трассу попала на видео в Канаде

Источник материала: Tut.by

В канадской провинции Квебек на трассу, по которой двигались автомобили, приземлился неисправный самолет. Экстренную посадку пришлось совершить прямо среди едущих машин. Видеорегистратор в одной из них снял произошедшее: взгляните, как это было.