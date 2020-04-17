В Логойском районе служебный пес помог найти вора

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе милицейский пес помог отыскать украденные вещи и задержать орудовавшего там вора. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Во вторник 14 апреля 60-летняя жительница агрогородка Крайск обратилась в милицию по факту пропажи у нее из хозпостройки велосипеда и канистры машинного масла. Выехавшие на место правоохранители быстро выяснили, что сосед потерпевшей также стал жертвой вора: у него из дома украли электроинструмент.

С собой милиционеры взяли служебную собаку по кличке Наури. Взяв след, пес нашел тайник с частью похищенного имущества в лесном массиве примерно в полукилометре от жилья потерпевших.

Вскоре удалось задержать подозреваемого: у 41-летнего жителя одной из находящихся неподалеку деревень нашли часть украденных вещей. Остальное оказалось спрятано в еще одном тайнике недалеко от дома.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.