В почтовой корреспонденции из Нидерландов минские таможенники обнаружили марихуану

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Обнаружили наркотик сотрудники кинологической службы Минской региональной таможни c применением служебной собаки при проведении таможенных операций в отношении международной почтовой корреспонденции.

В одном из писем пересылался небольшой зип-пакет, с вложенным в него растительным веществом зелено-коричневого цвета. Вещество изъято и направлено на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз.

Эксперты подтвердили, что это опасное наркотическое вещество – марихуана.

Марихуанна (канабис) – психоактивное средство, получаемое из конопли. Вызывает искажение чувственных восприятий, нарушение координации и памяти, снижение умственных способностей и обучаемости. При длительном употреблении вызывает развитие психологической зависимости, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно приводит к серьезным повреждениям печени, сердечной аритмии. Возможны развития патологий головного мозга.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь, материалы которого переданы в управление Следственного комитета по Гродненской области.

По материалам Минской региональной таможни