Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов

Источник материала: Полесская правда



Около семи часов вечера 16 апреля в Пинский ГРОЧС из центральной больницы поступило сообщение о госпитализации 53-летнего жителя деревни Почапово с термическими ожогами 1-3-й степени. По оценкам медиков, огнем было обожжено 90 процентов тела пострадавшего.

«Предварительно установлено, что ожоги пострадавший получил по месту жительства в результате возгорания его одежды. Мужчина арендовал деревянный одноэтажный дом, принадлежащий 55-летней местной жительнице, которая и нашла пострадавшего в бессознательном состоянии на полу в кухне.