ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов

17.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов
Около семи часов вечера 16 апреля в Пинский ГРОЧС из центральной больницы поступило сообщение о госпитализации 53-летнего жителя деревни Почапово с термическими ожогами 1-3-й степени. По оценкам медиков, огнем было обожжено 90 процентов тела пострадавшего.

«Предварительно установлено, что ожоги пострадавший получил по месту жительства в результате возгорания его одежды. Мужчина арендовал деревянный одноэтажный дом, принадлежащий 55-летней местной жительнице, которая и нашла пострадавшего в бессознательном состоянии на полу в кухне.

В результате пожара огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Подразделения МЧС не вызывались. Причина пожара устанавливается.

По данным УМЧС по Брестской области, утром следующего дня мужчина от полученных ожогов скончался.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Акушеры-гинекологи дали рекомендации беременным пинчанкам
Новости дня
Новости ЧП
 
В Логойском районе служебный пес помог найти вора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика