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Житель Пинского района умер в больнице от полученных ожогов
17.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Предварительно установлено, что ожоги пострадавший получил по месту жительства в результате возгорания его одежды. Мужчина арендовал деревянный одноэтажный дом, принадлежащий 55-летней местной жительнице, которая и нашла пострадавшего в бессознательном состоянии на полу в кухне.
В результате пожара огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Подразделения МЧС не вызывались. Причина пожара устанавливается.
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