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Фонтан посреди дороги! На улице Орловской прорвало трубу
Источник материала: БTЭто осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты Госавтоинспекции.
А вот водитель МАЗа дорожную обстановку не учел и совершил необдуманный маневр. Грузовик двигался по улице Тимирязева со стороны Орловской в третьей полосе и во время перестроения во вторую - не заметил автомобиль Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет.
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Это осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты...
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