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Фонтан посреди дороги! На улице Орловской прорвало трубу

17.04.2020 16:01 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Это осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты Госавтоинспекции.

А вот водитель МАЗа дорожную обстановку не учел и совершил необдуманный маневр. Грузовик двигался по улице Тимирязева со стороны Орловской в третьей полосе и во время перестроения во вторую - не заметил автомобиль Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет.

 
 
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Это осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты...
 
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