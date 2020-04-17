Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фонтан посреди дороги! На улице Орловской прорвало трубу Это осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты...

Это осложняло движение машин. На месте работали сотрудники водоканала, они занимались устранением неполадки. Организовать движение помогали специалисты Госавтоинспекции.А вот водитель МАЗа дорожную обстановку не учел и совершил необдуманный маневр. Грузовик двигался по улице Тимирязева со стороны Орловской в третьей полосе и во время перестроения во вторую - не заметил автомобиль Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет.