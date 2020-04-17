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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в Слуцке Спасателям поступило сообщение о задымлении в общежитии - воспламенение произошло в комнате на втором этаже. Из пятиэтажного здания эвакуированы 64 человека, из...

Спасателям поступило сообщение о задымлении в общежитии - воспламенение произошло в комнате на втором этаже. Из пятиэтажного здания эвакуированы 64 человека, из них 33 - дети, некоторые - с использованием спасательных масок. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. За последние три года на территории Минской области системами пожарной автоматики было оборудовано более 100 общежитий.