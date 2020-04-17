Мощный взрыв практически уничтожил бумажную фабрику в США, момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В штате Мэн на бумажной фабрике, где работают 500 человек, произошел мощнейший взрыв. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент там никого не было. Фабрика получила сильные повреждения, производство на ней остановилось. Момент взрыва сняли на видео очевидцы.