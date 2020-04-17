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В Минске остановка упала в метре от пешеходов
Источник материала: Tut.by
Читатель TUT.BY прислал в редакцию TUT.BY видео, на котором видно, как опрокидывается остановочный павильон.
Инцидент произошел 17 апреля около 20.30 возле дома № 13 по улице Воронянского. Такие остановочные павильоны делают из металлоконструкций и закаленного стекла, поэтому пешеходам очень повезло: остановка рухнула в метре от них.
Что стало причиной падения остановочного павильона? Возможно, порыв
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Инцидент произошел 17 апреля около 20.30 возле дома № 13 по улице Воронянского. Такие остановочные павильоны делают из металлоконструкций и закаленного стекла,...
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