В Минске остановка упала в метре от пешеходов

Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY прислал в редакцию TUT.BY видео, на котором видно, как опрокидывается остановочный павильон.

Инцидент произошел 17 апреля около 20.30 возле дома № 13 по улице Воронянского. Такие остановочные павильоны делают из металлоконструкций и закаленного стекла, поэтому пешеходам очень повезло: остановка рухнула в метре от них.

Что стало причиной падения остановочного павильона? Возможно, порыв сильного ветра , из-за которого на 17 апреля по Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности.