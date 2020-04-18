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Особая примета: при ходьбе "косолапит"... Ищем мужчину, который подозревается

18.04.2020 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Ленинский РОВД г.Бреста по телефонам:

Особая примета: при ходьбе "косолапит"... Ищем мужчину, который подозревается

8 (029) 721-87-54
8 (029) 240-54-92
102

Место: г. Брест, бульвар Космонавтов.

Обстоятельства: подозревается в совершении противоправных деяний.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: куртка серо-голубого цвета с капюшоном, шапка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, туфли черные.

Особая примета: при ходьбе "косолапит".

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Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Ленинский РОВД г.Бреста по телефонам: 8 (029) 721-87-54 8 (029) 240-54-92 102 Место: г....
 
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