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Особая примета: при ходьбе "косолапит"... Ищем мужчину, который подозревается
18.04.2020 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Ленинский РОВД г.Бреста по телефонам:
8 (029) 721-87-54
Место: г. Брест, бульвар Космонавтов.
Обстоятельства: подозревается в совершении противоправных деяний.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения.
Был одет: куртка серо-голубого цвета с капюшоном, шапка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, туфли черные.
Особая примета: при ходьбе "косолапит".
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Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Ленинский РОВД г.Бреста по телефонам: 8 (029) 721-87-54 8 (029) 240-54-92 102 Место: г....
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