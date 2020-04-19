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Под Брестом разгорелся лесной пожар

19.04.2020 16:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 19 апреля к югу от Бреста разгорелся лесной пожар. Столб дыма можно было заметить из города.

Видео: #Васькапилот

Огонь разгорелся недалеко от деревни Прилуки. Об этом говорят данные системы оперативного мониторинга природных пожаров «Сканекс». Горит сухая трава, кусты и деревья.


Фото: #Васькапилот

В Брестском районе за сутки произошло 9 природных пожаров на площади 3,8 га, сообщает МЧС.


Фото: Андрей Любенчук

 
Теги: Брест
 
 
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Столб дыма можно было заметить из города.
 
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