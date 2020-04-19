Под Брестом разгорелся лесной пожар

Источник материала: Tut.by

Днем 19 апреля к югу от Бреста разгорелся лесной пожар. Столб дыма можно было заметить из города.

Видео: #Васькапилот

Огонь разгорелся недалеко от деревни Прилуки. Об этом говорят данные системы оперативного мониторинга природных пожаров «Сканекс» . Горит сухая трава, кусты и деревья.



Фото: #Васькапилот

В Брестском районе за сутки произошло 9 природных пожаров на площади 3,8 га, сообщает МЧС .



Фото: Андрей Любенчук