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Под Брестом разгорелся лесной пожар
Источник материала: Tut.by
Днем 19 апреля к югу от Бреста разгорелся лесной пожар. Столб дыма можно было заметить из города.
Видео:
Огонь разгорелся недалеко от деревни Прилуки. Об этом говорят данные системы оперативного мониторинга природных пожаров
В Брестском районе за сутки произошло 9 природных пожаров на площади 3,8 га, сообщает
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Столб дыма можно было заметить из города.
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