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Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя
19.04.2020 16:55 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот что видно свысока, горит растительность, судя по белому цвету дыма и площади. Дым
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Вот что видно свысока, горит растительность, судя по белому цвету дыма и площади. Дым пожара виден не только из города, но и далеко за его пределами. Люди...
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