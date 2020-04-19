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Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя

19.04.2020 16:55 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот что видно свысока, горит растительность, судя по белому цвету дыма и площади. Дым пожара виден не только из города, но и далеко за его пределами. Люди впечатлены масштабами.

Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя

Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя

Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя

Похоже, горит растительность на полигоне. ВаськаПилот пробивается сквозь дым и пламя

 
 
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  Вот что видно свысока, горит растительность, судя по белому цвету дыма и площади. Дым пожара виден не только из города, но и далеко за его пределами. Люди...
 
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