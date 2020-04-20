Источник материала: Вороновская газета





Пожар жилого дома с погибшим человеком

19 апреля в 06.08 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Некрашунцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. В 07.40 под сгоревшими обломками строительных конструкций обнаружен погибший хозяин дома 1965 г.р. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар в квартире

19 апреля в 06.14 поступило сообщение о пожаре в квартире в Ошмянах по улице Красноармейской. В результате поврежден диван, имущество, закопчены стены. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

Пожар в квартире с погибшим, спасенным (травмированным) человеком

19 апреля в 15.39 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома в Гродно по улице 1 Мая. В 15.44 в квартире на полу коридора обнаружен в бессознательном состоянии сын хозяйки квартиры 1977 г.р., который был вынесен на чистый воздух, после проведения реанимационные мероприятий передан бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован, состояние тяжелое. В 15.50 на полу горящей комнаты обнаружена без признаков жизни сожительница сына хозяйки квартиры 1979 г.р. В результате поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар в квартире со спасенным (травмированным) человеком

19 апреля в 16.46 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по улице Домбровского. Подразделением МЧС из задымленной квартиры спасен супруг хозяйки квартиры 1947 г.р. С диагнозом ожоги 1-2 степени (10-12% тела) спины, грудной клетки, отравление продуктами горения он госпитализирован. В результате поврежден матрас, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар хозпостройки

20 апреля в 02-20 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в Гродно по улице Скрынника. В результате повреждены кровля, перекрытие, стена. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области в экосистемах ликвидировано 4 загорания сухой растительности на общей площади 2,78 га (г. Гродно, Дятловский, Волковысский районы), 1 лесной пожар на общей площади 1 га (Дятловский район без привлечения подразделений МЧС). С начала года зарегистрировано 100 случаев загораний сухой растительности на общей площади 80,13 га, 48 лесных пожаров на общей площади 41,16 га и 3 торфяных пожара на площади 2,32 га.

Гродненское ОУМЧС