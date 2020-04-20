Источник материала: Кричевская жизнь

Только за прошедшие выходные в Могилевской области

на пожарах погибли 4 человека.

Страшный счет открыл пожар, произошедший 4 апреля, около 9 часов вечера, в д. Галичи Климовичского района. Местные жители вызвали спасателей, когда уже пылала кровля — шансов на спасение 57-летнего хозяина не было. В результате пожара уничтожены кровля дома, перекрытие, повреждены стены и имущест­во в доме.

61-летний быховчанин из-за состояния здоровья проживал у сестры, но иногда наведывался в свой дом по ул. Чайковского. Вот и 4 апреля утром пенсионер вернулся домой, чтобы навести порядок на огороде, а уже около 11 часов вечера спасатели ликвидировали возгорание дома.

Первым пожар обнаружил сосед. Он поручил жене вызвать спасателей, а сам бросился в горящий дом. В задымленной веранде обнаружил хозяина и вытащил его на улицу. К сожалению, было уже поздно – пенсионер погиб. В результате пожара повреждено перекрытие, уничтожены диван и кресло.

Беспокойной выдалась ночь с 4 на 5 апреля для жильцов пятиэтажного жилого дома по ул. Молодежной в Костюковичах. Около полуночи загорелась двухкомнатная квартира на 5 этаже, очевидцы заметили дым на балконе и вызвали подразделения МЧС. В прихожей спасателями была обнаружена и эвакуирована 64-летняя хозяйка, женщина госпитализирована. А вот ее 62-летнему сожителю помощь уже не понадобилась: его без признаков жизни обнаружили на кровати в горящей комнате.

В результате пожара закопчены стены и повреждено имущество в квартире.

5 апреля жертвой огня стал 42-летний житель садового товарищества «Труд» Могилевского района. Его без признаков жизни обнаружили около выхода. По-видимому, мужчина пытался эвакуироваться, однако опасные факторы пожара оказались сильнее. Погибший проживал один, не работал.

В результате пожара уничтожены кровля, частично — перекрытия и имущество в доме, закопчены стены.

В возникновении всех этих пожаров прослеживается сигаретный след. Как правило, происходят данные трагедии из-за выпивающих курильщиков. Сегодня эта вредная привычка приобрела новое содержание – курение под градусом все чаще убивает не постепенно, а мгновенно.

За 3 месяца текущего года в области произошел 191 пожар, унесший жизни 23 человек. В большинстве случаев трагедий удалось бы избежать – будь люди внимательней и бдительней в отношении к воп­росам собственной безопаснос­ти и прояви каждый из нас хотя бы чуточку внимания и заботы к тем, кто находится рядом – соседям, знакомым, родственникам. Ведь порой достаточно просто навестить горе-­соседа, проявить неравнодушие, тем самым возможно спасти чью-то жизнь.