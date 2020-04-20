﻿ STOP GAME. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

STOP GAME

20.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Только за прошедшие выходные в Могилевской области
на пожарах погибли 4 человека.
Страшный счет открыл пожар, произошедший 4 апреля, около 9 часов вечера, в д. Галичи Климовичского района. Местные жители вызвали спасателей, когда уже пылала кровля — шансов на спасение 57-летнего хозяина не было. В результате пожара уничтожены кровля дома, перекрытие, повреждены стены и имущест­во в доме.
61-летний быховчанин из-за состояния здоровья проживал у сестры, но иногда наведывался в свой дом по ул. Чайковского. Вот и 4 апреля утром пенсионер вернулся домой, чтобы навести порядок на огороде, а уже около 11 часов вечера спасатели ликвидировали возгорание дома.
Первым пожар обнаружил сосед. Он поручил жене вызвать спасателей, а сам бросился в горящий дом. В задымленной веранде обнаружил хозяина и вытащил его на улицу. К сожалению, было уже поздно – пенсионер погиб. В результате пожара повреждено перекрытие, уничтожены диван и кресло.
Беспокойной выдалась ночь с 4 на 5 апреля для жильцов пятиэтажного жилого дома по ул. Молодежной в Костюковичах. Около полуночи загорелась двухкомнатная квартира на 5 этаже, очевидцы заметили дым на балконе и вызвали подразделения МЧС. В прихожей спасателями была обнаружена и эвакуирована 64-летняя хозяйка, женщина госпитализирована. А вот ее 62-летнему сожителю помощь уже не понадобилась: его без признаков жизни обнаружили на кровати в горящей комнате.
В результате пожара закопчены стены и повреждено имущество в квартире.
5 апреля жертвой огня стал 42-летний житель садового товарищества «Труд» Могилевского района. Его без признаков жизни обнаружили около выхода. По-видимому, мужчина пытался эвакуироваться, однако опасные факторы пожара оказались сильнее. Погибший проживал один, не работал.
В результате пожара уничтожены кровля, частично — перекрытия и имущество в доме, закопчены стены.
В возникновении всех этих пожаров прослеживается сигаретный след. Как правило, происходят данные трагедии из-за выпивающих курильщиков. Сегодня эта вредная привычка приобрела новое содержание – курение под градусом все чаще убивает не постепенно, а мгновенно.
За 3 месяца текущего года в области произошел 191 пожар, унесший жизни 23 человек. В большинстве случаев трагедий удалось бы избежать – будь люди внимательней и бдительней в отношении к воп­росам собственной безопаснос­ти и прояви каждый из нас хотя бы чуточку внимания и заботы к тем, кто находится рядом – соседям, знакомым, родственникам. Ведь порой достаточно просто навестить горе-­соседа, проявить неравнодушие, тем самым возможно спасти чью-то жизнь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только за прошедшие выходные в Могилевской области на пожарах погибли 4 человека. Страшный счет открыл пожар, произошедший 4 апреля, около
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Вороновском районе произошел пожар. Один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика