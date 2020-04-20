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ПОЖАРЫ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

20.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

С начала года в Могилевской области произошло 336 возгораний сухой растительности на площади 174,669 га, 25 пожаров леса на площади 133,52 га. В результате горения сухой растительности погибли 2 человека (г. Бобруйск, Могилевский район), травмированы 4 человека (Быховский, Чериковский, Климовичский, Дрибинский районы).

Могилевский район
20 марта, около 16.00, загорелась сухая растительность возле территории частного домовладения в д. Старое Пашково. 70-летний местный житель встал на защиту жилья от огня, однако опасные факторы пожара оказались сильнее – пенсионер погиб. Без признаков жизни его обнаружила жена.
Бобруйский район
Вечером 25 марта спасателям сообщили о возгорании травы по ул. Березинской в Бобруйске. Когда на место прибыли огнеборцы, проис­ходило горение сухой растительности на площади около 25 м кв., угрозы жилым домам и строениям не было. При ликвидации возгорания на участке сгоревшей сухой растительности на поле в крайне тяжелом состоянии был обнаружен 40-летний местный житель. С диагнозом «термические ожоги 90% тела» он госпитализирован. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался в учреждении здравоохранения.

 
 
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С начала года в Могилевской области произошло 336 возгораний сухой растительности на площади 174,669 га, 25 пожаров леса на площади
 
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