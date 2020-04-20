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ПОЖАРЫ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
20.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
С начала года в Могилевской области произошло 336 возгораний сухой растительности на площади 174,669 га, 25 пожаров леса на площади 133,52 га. В результате горения сухой растительности погибли 2 человека (г. Бобруйск, Могилевский район), травмированы 4 человека (Быховский, Чериковский, Климовичский, Дрибинский районы).
Могилевский район
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С начала года в Могилевской области произошло 336 возгораний сухой растительности на площади 174,669 га, 25 пожаров леса на площади
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