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Витебская милиция продолжает разбираться в обстоятельствах аферы на 100 000 долларов
Источник материала: БTПо информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокского района брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Заявления от пострадавших начали поступать в прошлом году. Одной из жертв подозреваемого стал житель Глубокского района, который передал аферисту один миллион российских рублей под расписку. В залог в ней была указана иномарка. Однако злоумышленник потом не признал документ, сославшись на неверно указанный регистрационный номер автомобиля.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: "Пока установлены 14 потерпевших, которым подозреваемый не вернул в общей сложности около 260 000 рублей. Два года назад он был оформлен индивидуальным предпринимателем и торговал обувью, поэтому брал деньги в долг, как правило, под предлогом развития бизнеса. Иногда получал займы через соответствующие интернет-площадки. Все деньги тратились на возврат предыдущих долгов, повседневные нужды и онлайн-ставки в букмекерских конторах".
Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
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По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокского района брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Заявления от...
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