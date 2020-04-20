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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебская милиция продолжает разбираться в обстоятельствах аферы на 100 000 долларов По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокского района брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Заявления от...

По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокского района брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Заявления от пострадавших начали поступать в прошлом году. Одной из жертв подозреваемого стал житель Глубокского района, который передал аферисту один миллион российских рублей под расписку. В залог в ней была указана иномарка. Однако злоумышленник потом не признал документ, сославшись на неверно указанный регистрационный номер автомобиля.Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.