На Брестчине автомобиль с громкоговорителем предупреждает людей об опасности. О чём речь?

Источник материала: Виртуальный Брест

На Брестчине по-прежнему остра проблема пожаров из-за выжигания сухой растительности. Особенно напряженная ситуация, как правило, складывается в выходные дни, когда люди после трудовых будней в теплые и даже жаркие весенние дни стремятся навести порядок на приусадебных и дачных участках – и порой самым быстрым и эффективным, как им кажется, способом: сожжением мусора и выжиганием сухой растительности на корню. И очень часто огонь вырывается из-под контроля. Тогда начитают полыхать леса, торфяники и строения, получают травмы люди...





Спасатели в связи с этим работают без выходных. Их задача - напомнить жителям области об опасности палов и принятом запрете посещения лесов. Рейдовые мероприятия проходят во всех регионах Брестчины, в рамках информационно-разъяснительной работы через сигнально-голосовые устройства служебных автомобилей горрайотделов по чрезвычайным ситуациям населению доводится оперативная обстановка в районе и области, меры ответственности за выжигание сухой растительности.

В течение субботы и воскресенья, 18-19 апреля, вышло в эфир 8 тематических сюжетов на ТВ, прозвучало более 1100 выступлений по ведомственным радиоузлам и на радио, более 6400 аудиороликов в общественном транспорте и в местах с массовым пребыванием людей, опубликовано в СМИ и сети Интернет более 30 материалов.

Профилактической работой только в выходные дни был охвачен 251 населенный пункт области. А в период с 11 по 19 апреля с целью предупредить палы и пожары в экосистемах, повысить уровень культуры безопасности населения, оперативно реагировать на факты нарушения законодательства в этой части, в рамках рейдовых мероприятий спасатели Брестчины провели профилактическую работу в 1671 населенном пункте области.