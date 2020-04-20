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В 71 районе Беларуси продолжают действовать запреты на посещение лесов
Источник материала: БTСпасатели борются с пожарами в экосистемах. Это видео наглядно демонстрирует масштабы возгорания, которое произошло вчера на полигоне Брестский. Пламя ликвидировали бойцы МЧС. Всего за сутки в Беларуси зафиксировано 58 природных очагов.
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Спасатели борются с пожарами в экосистемах. Это видео наглядно демонстрирует масштабы возгорания, которое произошло вчера на полигоне Брестский. Пламя...
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