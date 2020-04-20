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Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте. Сработала как линза

20.04.2020 12:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пожар на балконе многоэтажки в Бресте возник из-за банки с березовым соком, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте. Сработала как линза

В городской отдел по ЧС поступило сообщение от брестчанки о пожаре на балконе: огонь повредил внутреннюю отделку, имущество, были закопчены стены и потолок. То, что возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, хозяйка отрицала, так как в квартире на тот момент никого не было, а окна балкона были закрыты. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте. Сработала как линза

Специалисты исключили технические причины происшествия (замыкание электрической проводки, неисправность нагревательных приборов). Они обратили внимание на то, что в очаге пожара находились стеклянные банки с березовым соком. Со слов хозяйки, рядом с закатками лежали газеты, фрагменты картона, одежда. Специалисты предположили, что возможной причиной возгорания могла стать фокусировка солнечных лучей банкой с соком на эти предметы. В экспертной практике такое встречается довольно редко.

Для подтверждения предположения провели эксперимент. В аналогичных условиях была восстановлена допожарная ситуация, спустя короткое время в месте фокусировки солнечных лучей стеклянной банкой началось дымление и тление находящейся рядом газеты. Температура на поверхности бумаги составляла 187 градусов и в дальнейшем нарастала. Полученные результаты легли в основу экспертного заключения о причинах пожара.

 
Теги: Брест
 
 
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