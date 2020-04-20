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Недалеко уехал: похитителя велосипеда в Лошнице задержали «по горячим следам»

20.04.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

От хозяина сотрудники правоохранительных органов узнали приметы предполагаемого похитителя и немедля выдвинулись к месту совершения преступления. Молодого человека, внешний облик которого совпадал с приметами разыскиваемого, задержали спустя час после сообщения. При виде стражей правопорядка парень не стал отрицать, что транспортное средство краденое. Он признал свою вину и объяснил, что велосипед ему нужен был для личного пользования.

Установлено, что неделей ранее, молодой человек со двора этого же дома похитил гироскутер. Электрическое транспортное средство было обнаружено в квартире задержанного. Действиям 23-летнего жителя агрогородка Лошница будет дана правовая оценка.

Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД просят жителей региона не оставлять свои велосипеды, гироскутеры и иное ценное имущество в подъездах, на лестничных площадках, на дворовых территориях частных домов, а по возможности хранить имущество внутри дома либо квартиры.

Источник: minobl.mvd.gov.by

 
 
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На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от одного из местных жителей агрогородка Лошница. Звонивший сообщил о том, что со двора...
 
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