Почти успели: экстренное торможение поезда перед стадом овец сняли на видео машинисты

Источник материала: Tut.by

Машинисты из Армении сняли на видео срочную остановку состава перед стадом овец. Животных перегоняли через пути в самый неподходящий момент, и машинистам пришлось прибегнуть к экстренному торможению. Такие случаи в стране не редкость, а экстренное торможение наносит ущерб и поездам, и путям. Вот, как это выглядит из кабины машинистов.