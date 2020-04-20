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Почти успели: экстренное торможение поезда перед стадом овец сняли на видео машинисты
Источник материала: Tut.by
Машинисты из Армении сняли на видео срочную остановку состава перед стадом овец. Животных перегоняли через пути в самый неподходящий момент, и машинистам пришлось прибегнуть к экстренному торможению. Такие случаи в стране не редкость, а экстренное торможение наносит ущерб и поездам, и путям. Вот, как это выглядит из кабины машинистов.
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Поезд почти успел остановиться.
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