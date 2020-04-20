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На пожаре в столице спасли мужчину
Источник материала: БTМужчина спасен на пожаре в Минске. В многоэтажном доме по улице Андреевской сегодня во время демонтажа водопроводных труб загорелся утеплитель. На техническом этаже там работал монтажник - его нашли спасатели и вывели на свежий воздух. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину госпитализировали. Пожар ликвидировали - эвакуация жильцов не потребовалась.
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Мужчина спасен на пожаре в Минске. В многоэтажном доме по улице Андреевской сегодня во время демонтажа водопроводных труб загорелся утеплитель. На техническом...
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